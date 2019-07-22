طلب إحاطة بشأن قرار وزارة التعليم حول "الولاية التعليمية للأب"

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير التعليم بخصوص قرار وزارة التعليم بأن تكون الولاية التعليمية للأب.

وأكدت ماهر، في طلبها، أن قرار وزارة التربية والتعليم بأن تكون الولاية التعليمية للأب، يخالف قانون الطفل الذي ينص على أن الولاية التعليمية للحاضن .

وتنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى ال؛شأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية".