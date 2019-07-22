برلماني يطالب بتشجيع الشركات الكبرى للاستثمار في النقل النهري

كتب- أحمد علي:

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه بعد نجاح شركات النقل الخاصة مثل أوبر وكريم، ودخول شركات جديدة بعد قانون تنظيم النقل البري، يمكن لهذه الشركات تحقيق نجاحات كبيرة في النقل النهري كذلك.

وأكد زين الدين، في بيان، اليوم الاثنين، أن تنشيط النقل النهري وتطويره أصبح ضرورة في ظل الزيادة السكانية، وعلينا استغلال مجرى النيل في تخفيف الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، موضحا أن تشجيع الاستثمار في النقل النهري من قبل الشركات الكبرى سيحقق هذا الهدف بمستوى خدمات مرتفع يرضي المواطنين.

وأشار النائب إلى أن الاعتماد على نقل الركاب والبضائع من خلال شركات النقل النهري سيساهم في تحقيق سهولة وانسيابية في النقل، كما أنه يعد أكثر سلامة وأمان وأقل سعرا ويمكننا من استغلال طاقات ناقلة معطلة يمكن الاستفادة منها وللتخفيف من النقل بالسيارات بما يحقق وفرا في الطاقة وحفاظا على البيئة فضلا عن الحد من الحوادث والتلوث.

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