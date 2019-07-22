مستقبل وطن يهنيء الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العطرة الـ67 لثورة 23 يوليو.

وقال رشاد، فى تصريحات اليوم الاثنين، إن ثورة 23 يوليو كانت نموذجا فريدا في تلاحم المصريين ورمزا على وطنية الجيش وتاريخه الحافل الداعم لاستقرار الدولة والحافظ لمقدرات شعوبها، بالإضافة إلى أنها أرست أسس وقواعد الدولة المصرية القومية الحديثة.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية والإقطاع والاستبداد وترسيخ أسس المواطنة من أهم النجاحات التى حققتها هذه الثورة النبيلة التي أطلق شرارتها الطاهرة مجموعة الضباط الأحرار.

وأكد أن ثورة يوليو ثورة بيضاء خلدت ذكراها في سطور التاريخ؛ ونجحت في تغيير وجه التاريخ المصري تمامًا بإنهاء عصر الملكية والتحول للجمهورية وتأسيس مبادئ الديمقراطية والسياسة وتداول السلطة، التف حولها وأيدها ودعمها كل أطياف الشعب المصري.

وأضاف أن "نريد أن نرسل للعالم أجمع ونحن نحتفل بهذه الذكرى بأن المصريين لن يقبلوا لأي جهة كانت الاقتراب أو المساس بمقدرات وطنهم أو النيل من استقرارها ونهوضها أو على الأقل العودة بها للخلف ووضعها في مكانة لا تليق بها، وستظل مصر الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات أهل الشر الخبيثة للنيل من المنطقة".

ودعا الشعب المصري بكافة طوائفه بالاستمرار في دعم قيادته السياسية وقواته المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأبطال لاستكمال مسيرة النهوض والتنمية المستدامة على كافة المستويات ووضع مصر ف مكانتها اللائقة بها إقليميا ودوليا.