برلمانية تطالب بالتحقيق في انهيار سقف مستشفى فوة للتأمين الصحي

كتب- أحمد علي:

صرحت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بأن سقوط سقف مستشفى فوة للتأمين الصحي ما هو إلا نموذج صارخ للإهمال، ما يتطلب تحقيقًا عاجلًا وشفافًا في الأمر؛ للمحافظة على المال العام ومحاسبة المقصرين.

وأكملت أبو السعد في تصريح لها، الاثنين، أن إدارة مستشفى فوة للتأمين الصحي بدأت مشروع ترميم جزء من المستشفى على مساحة 3 آلاف متر، بهدف تأهيله للاستغلال بعد فترة طويلة من وقف العمل به بسبب تهالك المبنى، وكان المشروع يهدف لإنشاء عناية مركزة بشكل قادر على تقديم خدمة صيحة وإكمال الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، ألا أننا فوجئنا بسقوط بعض أجزاء من المستشفى وسقف المستشفى بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

وأردفت عضو البرلمان، أن المستشفى يخدم مواطنين كثر داخل كفر الشيخ في مراكز فوة ودسوق ومطوبس، بما يجعله أولوية للتطوير وجعله قادرًا على تقديم خدمة صحية متميزة خاصة وأن متلقي التأمين الصحي ليسوا من ميسوري الحال.

وطالبت أبوالسعد، بفتح تحقيق موسع من قبل الجهات المعنية بالتحقيق في الجهة التي قررت عمل مشروع ترميم دون التأكد من احتمال المبنى لعمليات الترميم.

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