الخميس.. لجنتا الصحة والتعليم بالبرلمان تزوران معهد الكبد بشربين

كتب- أحمد علي:

تجري لجنتا الصحة والتعليم في مجلس النواب، زيارة لمحافظة الدقهلية الخميس المقبل؛ تلبية لدعوة الدكتور جمال شيحة، رئيس معهد وجمعية الكبد، رئيس مجلس إدارة معهد التمريض بمدينة شربين بالدقهلية، بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء مستشفى الكبد المصري ومرور 22 سنة على إشهار جمعية رعاية الكبد المحافظة، والاحتفال بتخريج أول دفعة من معهد التمريض.

وأكد الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، أنه سيطلع أعضاء لجنتي الصحة، برئاسة الدكتور محمد العماري، والتعليم، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على آخر التطوير والتحديث الذي تم داخل معهد وجمعية الكبد.

وأعرب شيحة، عن سعادته بما حققته جمعية رعاية وعلاج مرضى الكبد من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر، متوجها بكل التحية والتقدير لنواب البرلمان على دعمهم لهذا الصرح الطبي الكبير.

ووجه النائب التحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه الحقيقي لمؤسسات العمل الأهلي إضافة إلى دعم رجال الاعمال وجميع المواطنين لهذا العمل الجليل.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الماضية تغيرت صورة مؤسسات العمل الأهلي بفضل الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقائمين على هذا العمل التطوعي، وتأكيده دائما على ضرورة أن يشارك كل المصريين، لأن الحكومة وحدها لن تحقق التنمية الشاملة المنشودة.