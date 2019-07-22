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    السيسي للمصريين: "طول ما إحنا متحملين هتجدوا نتائج أفضل"

    11:57 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    السيسي للمصريين: "طول ما إحنا متحملين هتجدوا نتائج أفضل"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل المصريين الشرفاء، مستعدون أن يقابلوا الله، وهم يدافعون عن القيم والشرف والوطن والدين".

    وأضاف الرئيس، خلال كلمته بحفل تخرج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، اليوم الاثنين: "كل ما أجد فرصة لأتحدث، أشكر الشعب المصري؛ الذي تحمل من أجل البناء"، متابعًا: "لكل مصري أنا باشكرك".

    وتابع الرئيس: "كل الشكر ليكم، والاقتصاد أمر مهم مش علشانا إحنا بس، عشان أبناءنا كمان".

    وقال الرئيس: "هنفضل نبني ونشتغل، وطول ما إحنا متحملين، هتجدوا نتائج أفضل"

    ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر الكلية الحربية؛ ليشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة.

    ويشهد الحفل، تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء محمد سعيد علي، والدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة.

    السيسي حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية طلبة الكليات والمعاهد العسكرية دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة

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