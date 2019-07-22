السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

القاهرة- مصراوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر الكلية الحربية؛ ليشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة.

ويشهد الحفل، تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء محمد سعيد علي، والدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة.