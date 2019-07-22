للتخفيف على المواطنين.. "الزراعة" تطرح 200 عجل بلدي قبل عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة، انتهاء الاستعدادات الخاصة بطرح العجول والأبقار للبيع أمام المواطنين، مشيرًا إلى فتح باب الحجز بداية من شهر أغسطس المقبل في مقر الجمعية أو بمحطة قوسينا بالمنوفية.

يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في جمعية الإصلاح الزراعي، طرح أضاحي العيد، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الشراكي لـ"مصراوي"، إن الجمعية ستطرح 200 عجل من النوع البلدي للبيع المباشر أمام المواطنين، على أن يبدأ وزن العجل من 400 إلى 500 كيلو، مؤكدًا أن الأسعار تتراوح ما بين 50 إلى 52 جنيهًا للكيلو القائم.

وأوضح، أن المواطن يذهب لاختيار الأضحية المناسبة له، ثم يسجل رقمه ويدفع مقدم لثمن العجل في أول أغسطس، ويستكمل باقي ثمنه عند الاستلام، لافتًا إلى أن الجمعية تستهدف أن تكون الأسعار أقل من السوق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.​