"الأعلى للثقافة" يعلن فتح باب التقدم لمسابقة "نجيب محفوظ للرواية العربية"

كتب- محمد عاطف:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، فتح باب التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2019.

وتبلغ قيمة الجائزة 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.

وشروط المسابقة كالتالي:

1- تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2017/2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.

2- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويرفق إقرار منه بذلك.

3- يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يحصل على أي جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة.

4- يقدم المتسابق 4 نسخ من الرواية.

5- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.

6- على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لملء استمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة على أسطوانة مدمجة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي.

7- أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة.

8- آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة 31 أكتوبر 2019.​