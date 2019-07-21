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"وزنه ٥٠٠ كجم".. الحماية المدنية تساعد مواطنًا استغاث بالمحافظ للنزول من بيته

11:38 م الأحد 21 يوليه 2019
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كتب- محمد نصار:

استغاث المواطن محمود ماضي أبوزيد بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال لمساعدته لنزوله من شقته الكائنة بشارع الداير الشرقي بمنطقة كفر العلو بجوار مسجد التعاون وذلك لذهابة للمستشفى لتلقى العلاج وأنه غير قادر على الحركة، وأن وزنه يبلغ ٥٠٠ كيلو تقريبا.

ووجه محافظ القاهرة، رجال الحماية المدنية، حيث تم تجهيز معدات الحماية المدنية، وإزالة سور البلكونة بمعدات الحي.

وعمل رجال الحماية المدنية على إنزاله بمعدات الحماية إلى سيارة الإسعاف.

وتوجه المواطن إلى مستشفى شبرا العام، وأمر المحافظ مدير مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة له.

محافظ القاهرة خالد عبدالعال الحماية المدنية

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