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    البابا تواضروس يستقبل وفدًا أفريقيًا يزور مصر بدعوة من "المصرية للإعلام"

    10:25 م الأحد 21 يوليه 2019
    البابا تواضروس يستقبل وفدًا أفريقيًا يزور مصر بدعوة من "المصرية للإعلام"

    البابا تواضروس

    القاهرة- (أ ش أ):

    استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، الوفد الأفريقي الذي يزور مصر حاليا بدعوة من الوكالة المصرية للإعلام والتنمية.

    وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة عن مصر والكنيسة القبطية، وأجاب عن تساؤلات الوفد حول مصر وتاريخها ووحدتها الوطنية ونهر النيل وعلاقة الكنيسة المصرية مع كنائس العالم وعضويتها في المجالس المسيحية للكنائس.

    وفي نهاية اللقاء الذي استمر نحو ساعتين وزع قداسته الهدايا على جميع الحضور مع أخذ الصور التذكارية ثم زاروا الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأبدو إعجابهم بالمجتمع المصري بمسلميه ومسيحيه.

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