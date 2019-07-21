"القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من كبار الإعلاميين ورؤساء التحرير الأفارقة

كتبـ نور العمروسي:

استقبل المجلس القومي للمرأة، وفدًا من الإعلاميين ورؤساء التحرير الأفارقة، وذلك خلال زيارتهم الحالية إلى مصر لحضور فعاليات البرنامج السنوي الذي تنظمه "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" للأشقاء الأفارقة التابعة لوزارة الخارجية.

ورحبت الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام، باسم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة وعضواته وأعضائه بكبار الإعلاميين الأفارقة في مصر، معربه عن سعادتها بزيارة الوفد للمجلس الذي يعد الآلية الوطنيه المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية، مؤكده حرص مصر على التعاون والتواصل مع أفريقيا في جميع المجالات ومن بينها الإعلام وتناول قضايا المرأة.

واستعرضت الدكتورة سوزان القليني، تاريخ إنشاء المجلس وتشكيله وهيكلته، مشيرة إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وأهم اختصاصاته والأهداف التي يسعي لتحقيقها.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به لجنة الإعلام بالمجلس في توعية أفراد المجتمع بقضايا المرأة واهتماماتها، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والذي تقوم علي أربعة محاور رئيسية، موضحة أن اللجنة قامت بإنشاء وحدة رصد متكاملة لرصد التناول الإعلامي لقضايا المرأة في الأشكال الإعلامية المختلفة والدراما المصرية خلال شهر رمضان.

كما أشارت إلى الكود الإعلامي الذي أصدره المجلس وهو عبارة عن مجموعة من المعايير المهنية والأخلاقية، لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، مشددة على دور الإعلام كأداه من أدوات المجتمع الأساسية التي تساعد القيادة السياسية على أداء مهامها ودعم جهودها في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

من جانبها، استعرضت عزة عبد الحي المدير العام للإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أهم الحملات والمبادرات الإعلامية التي أطلقها المجلس خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 والتى تهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإعلام بالمجلس يسعى إلى هدفين رئيسين أولا توصيل الجهود التي يبذلها المجلس لتنمية المرأة في مصر والعمل على تمكينها في جميع المجالات للمجتمع، واستخدام وسائل الإعلام في رفع الوعي عن قضايا بعينها للمرأة.

وأوضحت أن من أهم عوامل نجاح الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 هي المساندة الإعلامية، حيث يتقاطع المكون الإعلامي مع جميع محاور الاستراتيجية.

كما أشارت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس إلى أهم الخدمات التى يقدمها مكتب شكاوى المرأة والتى تضم تقديم المشورة القانونية والإجتماعية مجانا للسيدات، وتقديم المساعدة المجانية في حالة التقاضى من خلال إحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية

وأوضحت أن المكتب يقوم بإحالة الشكاوى الواردة إليه إلى جهات الإختصاص ومتابعتها، كما يقوم بتقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ورفعها للجهات المختصة، حيث يتلقى المكتب شكاوى الأحوال الشخصية، والشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وشكاوى العمل وشكاوى الميراث وطلبات الضمان الاجتماعى.، مشيرا أن مكتب شكاوى المرأة يتلقي شكاوي السيدات من خلال المقابلة الشخصية بالمكتب المركزي بالقاهرة ومن خلال فروع المجلس بالمحافظات، أو من خلال الإتصال هاتفيًا على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة لتقديم المشورة القانونية 15115.

واستعرضت دينا الصيرفي أخصائي تعاون دولي واتصالات خارجية بالمجلس، جهود مصر والمجلس في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، موضحة أن أجندة المرأة المصرية بدءا من صدور دستور مصر 2014 مروراً برؤية مصر 2030 وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وإقراره الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، واطلاق مرصد المرأة المصرية الذى يعتبر منصة مفتوحة للمجتمع للحصول على معلومات عن وضع المرأة في مصر، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية.

كما استعرضت القوانين والتشريعات التى صدرت المرأة فى السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن عدد المستفيدات من أنشطة وخدمات المجلس قد ارتفع من 200 ألف مستفيدة في عام 2015 حتى وصل عام 2020 إلى أكثر من 7 ملايين سيدة على أرض الواقع.