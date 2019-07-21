رئيس حزب المصريين عن قرار تعليق الرحلات الجوية: حرب كاملة ضد مصر

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، "مصر الثورة" سابقا، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة سبعة أيام، هو قرار غير مبرر وقد يتسبب بضرر في سمعة المطارات المصرية، بالرغم من المستوى المرتفع للخدمات الامنية التي تقدمها مطاراتنا، مشيرا إلى أن ما قامت به بعض الشركات الأوربية من وقف رحلاتها الجوية لمطار القاهرة هو حرب كاملة ضد مصر وإجراء عنيف يعمل على دعاية سيئة ضد مصر.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، أن الإفصاح عن أن السبب هو إجراء عملية تقييم للأمن في مطار القاهرة، هو أمر غريب خاصة بعد انتشار القول بأن موظفين من شركة الخطوط الجوية البريطانية قاموا بفحص إجراءات الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أي قبل أيام من قرار تعليق الرحلات، وشركة الخطوط البريطانية لم تبلغ السلطات في مطار القاهرة بأي ملاحظات من جانبها تجاه قواعد الأمن والسلامة في المطار.

وأشار إلى أن سمعة الدول "مش لعبة"، ويجب أن يكون هناك حوارا قويا مع سفير بريطانيا في القاهرة، مؤكدا على أن تعليق الرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إجراء شاذ وغريب.

وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بالتحرك السريع من قبل وزارة الطيران المدني لتدارك الأمر وعدم تعطيل مصالح المسافرين من كلا الدولتين، من خلال زيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية، والسماح بتحويل التذاكر على الشركات المصرية.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية قد ألغت رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة أسبوع بسبب ما سمته "أسباب أمنية" ثم تبعتها منذ قليل شركة لوفتهنزا الألمانية، التي أصدرت بيانا أكدت فيه أن هذا الإجراء وقائي ويتم العمل الآن على مزيد من التقييم له، وفقا لجريدة الفاينانشيل تايمز البريطانية، قبل أن تعود الشركة الألمانية وتؤكد أن تعليق الرحلات كان السبت فقط وأنها ستستأنف رحلاتها للقاهرة الأحد.