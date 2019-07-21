جولة ميدانية لـ"محلية النواب" بمدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد علي:

زار وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مدينة العلمين الجديدة، برفقة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية للجنة لمحافظة مطروح، والتي اختتمت اليوم.

ورافق المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، المحافظ والوفد البرلماني خلال الجولة، حيث تفقدوا الأعمال التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى ومنطقة الأبراج، كما مروا خلال الجولة على مبنى قصر الرئاسة ومبنى مجلس الوزراء داخل المدينة.

وأشاد الوفد البرلماني، بمشروع مدينة العلمين الجديدة والأعمال التي تم تنفيذها، حيث قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مدينة العلمين الجديدة مشروع قومي تنموي ورائع وعملاق، وسيكون جاذبا للاستثمار والسياحة.

وأضاف "السجيني"، أن إنشاء مبني لقصر الرئاسة وآخر لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، رسالة إيجابية للمستثمرين تؤكد جدية الدولة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 48971.56 فدان، وعدد السكان المستهدف حوالى 2 مليون نسمة، وتبرز أهمية مدينة العلمين الجديدة، في دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاعات الساحل الشمالي الغربي (برج العرب ومرسى مطروح والسلوم)، وعلى مستوى دول البحر المتوسط كمدينة ساحلية في موقع متميز، تنافس مدن 22 دولة تطل على المتوسط.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة حوالي 14 ألف فدان، وتضم استخدامات (سياحية، سكنية بأنواعها، خدمات)، وجارٍ بها تنفيذ مشروعات مثل (الحي اللاتيني – المدينة التراثية – أبراج باراتفاعات تصل إلى 170 متراً.