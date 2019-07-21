كتب سياسية وفلسفية وقصص.. تعرف على أحدث إصدارات "القومي للترجمة"

كتب ـ محمد عاطف:

أصدر المركز القومى للترجمة، مجموعة جديدة من الإصدارات تنوعت ما بين السياسة، والتاريخ، والسينما والشعر، والمسرح، وعلم الاجتماع، والفلسفة، والإبداع القصصي، والثقافة العلمية، وغيرها من الموضوعات المهمة.

ويستعرض "مصراوي" عناوين الإصدارات الجديدة منها:

"تاريخ مصر القديمة" من تحرير ايان شو ومن ترجمة أشرف فتحي، "السينما الإيرانية: تاريخ سياسي" من تأليف حامد رضا صدر ومن ترجمة أحمد يوسف، "تراث دافنشى أو كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد"، من تأليف ستيفان كلاين ومن ترجمة ناهد الديب، "نظريات العلوم الانسانية" من تأليف جوليان فروند ومن ترجمة انور مغيث واميرة حلمى مطر، "الثقافة السكندرية" من تأليف عزة هيكل ومن ترجمة عاصم عبد ربه.

كما أصدر المركز، "شذرات من شعرية النار من تأليف جاستون باشلار ومن ترجمة محمد سيف، رواية "أدولف" من تأليف بنيامين كونستان ومن ترجمة محمود وصفى، "الأدب والامة فى الشرق الأوسط" من تحرير ياسر سليمان وإبراهيم مهوى ومن ترجمة هبة الله محمود عارف، "الأناشيد النيمية والإسثمية لبنداروس ومن ترجمة وتقديم محيي الدين مطاوع، "نصوص من الشعر القصصي الرومانسي الإنجليزى: كولريدج - كيتس- شلى- تنيسون" من ترجمة وتقديم محمد عناني، "سبر أغوار العلم" من تأليف رودنى ديتيرت وجانيس ديتيرت ومن ترجمة أحمد حمدي مصطفى "هل يستطيع العلم أن يصلح التغير المناخي" من تأليف مايك هيلم ومن ترجمة أحمد زكي احمد.



هذا بالإضافة إلى "بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهى: دراسة توافقية نظرية عند ابن سينا والغزالي وابن عربي" من تأليف ماريا دى سيلز ومن ترجمة محمود سلامة، "الصحوة العربية الثانية: الثورة والديمقراطية والتحدي الإسلامي من تونس إلى دمشق " من تأليف أديد داويشا ومن ترجمة أشرف محمد كيلاني، "جسر على المتوسط: العلاقات بين إيطاليا والدول المطلة على البحر المتوسط (1989-2009) من تأليف مجموعة من الباحثين ومن ترجمة عبد الله عبد العاطى النجار وعصام السيد علي، "شوبنهاور: مقدمة موجزة" تأليف كريستوفر جاناواى ومن ترجمة سعيد توفيق، "السينما والتاريخ"من تأليف مارك فيرو ومن ترجمة سحر سمير يوسف.