"الأعلى للثقافة": فتح باب التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية لعام 2019

كتب- محمد عاطف:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، الأحد، فتح باب التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2019.

وذكر المجلس -في بيان الأحد- أن قيمة الجائزة تبلغ 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.

وتشمل شروط المسابقة أن تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2017-2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج، وألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة ويرفق إقرار منه بذلك، وأن يقدم المتسابق إقرارا بأنه لم يحصل على أي جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة، وأن يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية، وألا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.

وعلى المتقدم ملء استمارة المسابقة بإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على اسطوانة مدمجة، وأيضا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ورقم حساب البنك، كما حدد المجلس آخر موعد لتلقى الأعمال يوم 31 أكتوبر القادم.