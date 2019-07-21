  • عاجل:مباشر.. الجونة 0 - 0 الزمالك.. عودة الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس منتخب الجزائر أمم أفريقيا 2019

    وفد أزهري يعزي أسرة "أول الثانوية" المتوفي غرقًا بالقليوبية

    07:30 م الأحد 21 يوليه 2019
    وفد أزهري يعزي أسرة "أول الثانوية" المتوفي غرقًا بالقليوبية

    وفد أزهري يعزي أسرة أول الثانوية

    كتب- محمود مصطفى:

    قدَّم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة إبراهيم صديق، الوكيل الثَّقافي بالمنطقة، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين، من أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية، حيث حصل على 98%، وكان يدرس في معهد البرادعة، التابع لمركز القناطر الخيرية، وقد وافته المنية أمس غرقًا في محافظة الإسماعيلية.

    وخلال وجود الوفد بمقر العزاء، أجرى الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اتصالًا هاتفيًّا بأهل الطالب، وأعرب عن خالص تعازيه لهم في وفاة ابنهم المجتهد البار، الذي كان مثلًا في الأخلاق والعلم، مؤكدًا أن المعاهد الأزهرية تتألم لفقد ابن من أبنائها المتميزين، وكان يبذل قصارى جهده في المذاكرة والاجتهاد لتحقيق هدفه في التفوق وإسعاد أهله.

    وضم وفد العزاء الأزهري الشيخ عادل عبد الفتاح، مدير عام الوعظ، والشيخ عبدالمجيد دومه، مدير التعليم الثانوي، والشيخ حميدة العبسي، مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى، مدير التعليم الخاص، والأستاذ رفعت جودة، من التعليم الابتدائي، والشيخ محمد حسن، مدير إدارة القناطر الخيرية، وعدد من الوعاظ والموجهين وشيوخ المعاهد والمعلمين.

    وفد أزهري منطقة القليوبية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية القليوبية حادث غرق عزاء طالب الثانوية

    الخبر التالى:

    "الأعلى للثقافة": فتح باب التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية لعام 2019
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان