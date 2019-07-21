رئيس جامعة الأزهر يعزي أسرة "طالب القليوبية" المتوفَّي بحادث غرق هاتفيًا

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اتصالًا هاتفيًا بأسرة الطالب محمود حسين، أحد أوائل الثانوية الأزهرية، والذي توفي أمس في حادث غرق، لتقديم واجب العزاء والمواساة.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر لأسرة الطالب، عن بالغ مواساته لهم في مصابهم الجلل، مؤكدًا أن جامعة الأزهر بكامل منتسبيها تقف بجانبهم ومعهم، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويشفع فيه حفظه للقرآن وبره بوالديه وأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة التي تركها بين كل من يعرفه، سائلا الله تعالى أن يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.