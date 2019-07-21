حدث في 8 ساعات| بريطانيا تعتذر لمصر.. وعطل مفاجئ في "مترو الشهداء"

كتبـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها، اعتذار سفير إنجلترا لوزير الطيران، بعد تعليق الرحلات الجوية لمصر، والأرصاد تعلن ارتفاع جديد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى عطل مفاجئ في مترو الخط الأول ما بين محطتي غمرة والشهداء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: