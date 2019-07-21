  • عاجل:بعد تعليق الرحلات الجوية لمصر.. سفير إنجلترا يعتذر لوزير الطيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس منتخب الجزائر أمم أفريقيا 2019

    حدث في 8 ساعات| بريطانيا تعتذر لمصر.. وعطل مفاجئ في "مترو الشهداء"

    06:54 م الأحد 21 يوليو 2019
    حدث في 8 ساعات| بريطانيا تعتذر لمصر.. وعطل مفاجئ في "مترو الشهداء"

    حدث في 8 ساعات

    كتبـ يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها، اعتذار سفير إنجلترا لوزير الطيران، بعد تعليق الرحلات الجوية لمصر، والأرصاد تعلن ارتفاع جديد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى عطل مفاجئ في مترو الخط الأول ما بين محطتي غمرة والشهداء.

    ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

    حدث في 8 ساعات بريطانيا الخطوط الجوية البريطانية درجات الحرارة وزارة النقل

    الخبر التالى:

    رئيس "محلية النواب" يطالب بفض تشابكات الولاية في العلمين الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان