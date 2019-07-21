وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان لمتابعة سفر الحجاج

كتب- طه عبيد:

تفقد وزير الطيران المدني، مطار أسوان الدولي للوقوف على أعمال التطوير داخل المطار، ومراجعة ما تم تنفيذه من تكليفات، حيث شاهد الوزير صالات السفر والوصول الدولي والداخلي ومنطقة خدمات الركاب، واطمأن على انتظام حركة التشغيل وسير العمل والإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار.

وشاهد الوزير، الخيمة المُكيفة المجهزة لاستقبال المودعين والخدمات التي سيتم تقديمها لهم، كما تابع ماتم إنجازه من تكليفات مع بداية انطلاق موسم الحج لنقل حجاج مدينة أسوان ومحافظات الوجه القبلي.

ووجه الوزير بتقديم جميع التيسيرات لضيوف الرحمن من أبناء الصعيد، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات سفرهم، وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطار وتوفير اللافتات الإرشادية لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات الموجودة بالمطار، وجميع المعلومات التي تهم الحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الرعاية المطلوبة خاصة لكبار السن والمرضى.

في نهاية الجولة، وجه وزير الطيران الشكر لجميع العاملين بمطار أسوان الدولي للجهد المبذول لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات في محتلف النواحي.

رافق الوزير- خلال الزيارة- الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار باسم بيومي مدير مطار أسوان الدولي.