  • عاجل:بعد تعليق الرحلات الجوية لمصر.. سفير إنجلترا يعتذر لوزير الطيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس منتخب الجزائر أمم أفريقيا 2019

    الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

    06:04 م الأحد 21 يوليه 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

    رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الأحمر، وحتى خط الحدود الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

    ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

    وجاء نص القرار كالآتي:

    الجريدة الرسمية مجلس الوزراء حظر التجوال العريش سيناء

    الخبر التالى:

    وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان لمتابعة سفر الحجاج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان