أول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا تصل القاهرة بعد توقف 24 ساعة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة شركة الطيران الألمانية "لوفاتهانزا" قادمة من فرانكفورت، واستأنفت الشركة رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يوما واحدا، رغم استمرار تعليق الخطوط البريطانية جميع الرحلات إلى العاصمة المصرية لمدة أسبوع.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رحلة لوفتهانزا رقم 582 وصلت قادمة من لوفتهانزا وعليها عدد كبير من الركاب، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم وخروجهم من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، في حين قامت بإنهاء إجراءات سفر الركاب المتجهين إلى فرانكفورت على نفس الرحلة، والذين وصلوا المطار قبل وصول الطائرة بحوالي 3 ساعات، وتم دخولهم الصالة وإنهاء إجراءات سفرهم.

كانت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أعلنت مساء السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة، مشيرة إلى أنه "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة، حيث يجرى تقييم الموقف"، فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، في بيان لها مساء السبت أيضا، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة ايام "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم الأمن هناك.

وأكد جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى مصر، خلال لقاء وزير الطيران المدني، أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية للقاهرة لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية وبخاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.​