"الخروج من الأرض السودا" تشارك في 4 معارض كتب عربية

كتب- محمد عاطف:

تشارك رواية "الخروج من الارض السودا" للروائي احمد يوسف شاهين، الصادرة عن دار نهضة مصر، في 4 معارض كتب عربية خلال دوراتهم المقبلة، وهم: معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض عمان الدولي للكتاب، ومعرض الجزائر الدولي للكتاب، ومعرض بيروت الدولي للكتاب.

تقدِّم الرواية رؤية بانورامية للمجتمع المصري بطبقاته المختلفة، بالسادة والبسطاء، بالمسلمين والمسيحيين، بالرجال والشباب والنساء، كل منهم يظهر في الرواية ليحكي حكايته، وتتضافر خيوط تلك الحكايات لنخرج جميعًا معهم من "الأرض السودا" كما عبَّر عنها، والتي يظل أثرها وبقاياها عالقًا بنا وبهم، مهما ابتعدوا بالزمان والمكان!

وذلك من خلال حدثٌ بسيطٌ عابر، ينتج عنه سلسلة من الأحداث المتتالية التي تغيِّر في مصائر الشخصيات أبطال العمل، وتكشف لنا من جهةٍ أخرى جوانب خفيةً من حياة الناس في تلك المدينة التي كانت في وقتٍ من الأوقات قاهرة للغزاة فإذا بها تتحوّل لأن تكون قاهرةً لأبنائها الذين يسعون فيها باحثين عن شعاع أملٍ وحيدٍ تحت الشمس!

وقد أصدر أحمد يوسف شاهين، عدة روايات، منها "ديجافو نمرة 9" عن دار ميريت عام 2013، "أسيل" عن نهضة مصر، فضلا عن كتاب "خلع ضرس مصر: تأملات في دوافع الثورة" الذي رصد خلاله تغيرات المجتمع المصري بعد الثورة.