جهاز القاهرة الجديدة يعلن موعد تسليم وحدات "دار مصر وسكن مصر"- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى جهاز القاهرة الجديدة، من تنفيذ كافة الأعمال الخارجية من لاند سكيب وتشطيب العمارات والطرق ببعض المناطق بمشوع سكن مصر للإسكان المتوسط.

وقال المهندس عادل عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز، إنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من تنفيذ وحدات المشروع بمرحلته الاولى والثانية والتي تقارب الـ18 ألف وحدة، لافتًا إلى أن العمل يسير في المواقع المختلفة وفقا للجداول الزمنية.

وأضاف عبدالعزيز، أنه سيتم استلام العمارات من المقاولين خلال الفترة المقبلة لتبدأ مرحلة مخاطبة الحاجزين وتسليمهم بنهاية العام الجاري.

وجاءت عدد الوحدات داخل كل منطقة على النحو التالي: 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات، و608 وحدات بالتجمع الثالث، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة.

بجانب 100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية، و488 وحدة بالتجمع الثالث، و3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض، و1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و 1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، بالإضافة إلى 120 وحدة في التجمع الثالث بجوار السنترال.

وعن وحدات مشروع دار مصر، التي تأخر تسليمها، بمرحلته الأولى والثانية، أكد نائب رئيس الجهاز، أم بنسبة إنجاز المرحلة الأولى تجاوزت الـ75% فيجرى تنفيذ 554 عمارة، أما المرحلة الثانية فتتكون من 376 عمارة، لافتًا إلى أن هناك اتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ الوحدات بالكامل، بينما جهاز المدينة هو الذي سينفذ المرافق والطرق واللاند سكيب.

وأشار إلى الهيئة الهندسية انتهت بالكامل من المشروع وستسلم آخر وحدات المرحلتين خلال 31 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن أي عمارة يتم الانتهاء منها يجرى مخاطبة حاجزيها لاستلامها على الفور.

وأكد أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعلن عن تسليم دفعة جديدة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط في منطقة شمال القرنفل، بإجمالي 336 وحدة سكنية، بداية من يوم 4 أغسطس المقبل.

أقرا أيضًا:

بعد 20 يوما.. بدء تسليم 336 وحدة بدار مصر القاهرة الجديدة (صور)

تبدأ بـ180 ألف جنيه.. ننشر أسعار الشقق بأرخص 8 مناطق في القاهرة