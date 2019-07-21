أرخص 10%.. "الفلاحين" تعلن أسعار أضاحي العيد بمنافذ النقابة

كتب - أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه لأول مرة تطرح نقابة الفلاحين أضاحي بأسعار تنافسية هذا العام.

وأوضح "أبوصدام" في بيان اليوم، أن الأضحية عجول بقري تزن من 350 إلى 400 كيلو، بسعر 47 جنيها لكيلو اللحم "قايم" بجميع فروع النقابة بالمحافظات تيسيرًا على المواطنين ومنعا الاحتكار.

ولفت إلى أن النقابة العامة للفلاحين سوف تقوم من خلال لجنة المواطنة بعمل زيارات لكل الأحياء والقرى والنجوع الفقيرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوزيع لحوم أضاحي أعضاء النقابة بالمجان على الفقراء.

وأضاف أبوصدام أن الأضاحي هذا العام أرخص من العام الماضي بنسبة 10%، لافتًا إلى أن عيد الأضحى المبارك فرصة لكل الفلاحين للتزاور وحل الخلافات وإنهاء الخصومات ولنشر البهجة والفرحة على وجوه المحرومين.

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