"المدير الإقليمي للخطوط البريطانية" يكشف سبب تعليق الرحلات إلى مصر

كتب- طه عبيد:

كشف شريف برسوم، المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بشمال أفريقيا، سبب تعليق الشركة رحلاتها على مصر. وأكد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة اتخذت القرار بتعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل أنظمة الأمن بها.

وأشاد المدير الإقليمي للخطوط البريطانية بإجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي ممتازة 100%، مشددا على أنه "لا يوجد أي تعليق عليها".

وأوضح برسوم، أن قرار تعليق رحلات الشركة لمدة 7 أيام جاء لمراجعة الخطوط ليس أكثر، لافتا إلى أن الشركة تقوم من حين لآخر بمراجعة إجراءات بعض الخطوط وليس المطارات، وهي قصه مكررة وتتم بشكل دوري والدور على مصر.

وأوضح المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بشمال أفريقيا، أن قرار تعليق الرحلات اتخذته الشركة، قائلًا: "القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية".​