رئيس "الأعلى للإعلام": الجزيرة سقطت في مصر

كتب - مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ليس هناك أي موقف مسبق من أي لون كان، حتى أن المجلس لا يمكن أن يعرف ماذا سينشر غدًا في الصحف المصرية، وأن كل صور الرقابة في مصر رقابة بعيدة كل البعد عن النشر.

وأضاف مكرم، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الإفريقية، اليوم الأحد: "نحن كجهاز للدولة نرصد كل ما يتعلق بمصر سواء في الداخل والخارج".

وردا على سؤال لصحفي أفريقي بشأن قناة الجزيرة وما تبثه عن مصر، قال مكرم محمد أحمد: "بخصوص قناة الجزيرة اسأل أي أحد في الشارع إذا كان يستمع لها أو يهتم بها، لقد سقطت تماما في مصر وليس لها مستعمين، يمكن قبل ذلك نعم كانت محطة مسموعة من المصريين ومعظم العرب عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر في الخارج وليس في الداخل، فضلا عن أنها ضبطت متلبسة بالكذب في الأزمة الأخيرة".

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