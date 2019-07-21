هاني ممدوح مساعدا لوزير الآثار للشؤون المالية والإدارية

كتب- محمد عاطف:

أصدر وزير الآثار قرارا بتعيين العميد هاني ممدوح للعمل مساعدا لوزير الآثار للشئون المالية والإدارية.

وبحسب بيان، سيكون من مهام منصبه الإشراف ومتابعة الشؤون المالية والادارية بالوزارة والجهات التابعة لها، والإشراف على كل من ملفات العاملين وملف الهيكلة وإعداد الموازنة والخطة بالوزارة وغيرها من أعمال تسند له.

يذكر أن العميد هاني ممدوح شغل وتدرج في العديد من الوظائف المتخصصة بأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث شغل منصب رئيس فرع التمويل الخارجي بادارة العلاقات بهيئة الشئون المالية، ورئيس أقسام المراجعات لإحدى الأفرع المالية الرئيسية بالقوات المسلحة، ورئيس فرع العقود والمشتريات برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس الفرع المالي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس الوحدة الحسابية بإدارة العلاقات والتمويل الخارجي بهيئة الشئون المالية.

وحصل مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية على درجة الماجيستير في المحاسبة من الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، كما أنهى متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في المحاسبة لتطوير نظم المعلومات المحاسبية وجاري مناقشة الرسالة.

إضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات العليا في محاسبة التكاليف من كلية التجارة جامعة القاهرة والعديد من الدورات التدريبية في مجال التمويل والعقود والمنح والإعتمادات المستندية وصياغة العقود والتحكيم الدولي ونظم معلومات من جهات محلية ودولية.