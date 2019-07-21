وكالة "بلومبرج": الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً في 2019

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة بلومبرج" الاقتصادية، الذي يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة، وقد رصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019.

وجاء في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري قد شهد تحسناً على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6،5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، فيما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9,5% أمام الدولار الأمريكي، كما تحسن أيضًا البات التايلاندي بنحو 5،3% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بالعملات التي شهدت استقراراً في سعر الصرف، جاء في مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وأخيراً بشأن عملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعاً في الأداء, فقد احتلت الروبية الباكستانية المرتبة الأولى كأعلى العملات تراجعاً, تلاها البيزو الأرجنتيني، ثم الليرة التركية في المركز الثالث.