"الوطنية للإعلام": 30% من تراث ماسبيرو رقمياً على "Watch iT"

كتب مصطفى علي:

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوطنية للإعلام و"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، وتقديم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقى المحتوى عالميًا وتعظم عوائده.

وأوضح مصدر بالهيئة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الأحد، أن المواد المتفق عليها والتي تأتي ضمن نسبة الـ٣٠٪ تختلف عن المواد التي تمت إذاعتها مسبقًا، أو التي سوف تذاع على قناة "ماسبيرو زمان" خلال الشهور المقبلة حتى لا تتعارض المواد مع بعضها.

وأشار المصدر إلى أن نسبة الـ٣٠٪ تشمل مختلف نوعيات التراث، سواء مسلسلات درامية، أو أفلام، أو مسرحيات، إضافة إلى البرامج واللقاءات النادرة، وكان التركيز على المسلسلات واللقاءات النادرة، خاصةً أن النوعيتين هما الأكثر طلبًا وسط الجمهور، ما أدى إلى تكثيف نسبتهما على المنصة الرقمية أكثر من بقية النوعيات، كما أنه من المقرر أن يتم نقل التراث بصورة معينة وفقًا للتاريخ.

وتابع، أن المواد المتفق عليها يأتي أغلبها في الفترة ما بين الستينيات والثمانينات، ولكن ليس بشكل نهائي، خاصةً أن الهيئة وعلى مدار الأسابيع الماضية انشغلت بالتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، وذلك بالتعاون مع "إعلام المصريين" بناءً على اتفاق الطرفين مسبقًا على إنشاء قناة رياضية جديدة، هى "Time Sports" تبث أرضيًا لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.