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    برلماني: حكم الإخوان كان أشد خطرًا من الملكية

    01:01 م الأحد 21 يوليه 2019
    برلماني: حكم الإخوان كان أشد خطرًا من الملكية

    النائب أحمد فؤاد أباظة

    كتب - أحمد علي:

    قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو، كانت طوق النجاة للشعب المصري، وأنقذته من الاستبداد.

    وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن خيرات مصر وثرواتها، كانت تذهب للغرباء، بينما أصحاب البلاد، كانوا يتسولون لقمة عيشهم لافتا إلى أن ثورة ٢٣ يوليو عملت على إعادة توزيع الثروة، والقضاء على الاقطاع.

    وربط أباظة بين ثورتى ٢٣ يوليو وثورة ٣٠ يونيو، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع في تلك الثورة إعلاء قيمة الوطن والمواطن، بعد أن قضى على حكم جماعة كانت أشد خطرا على البلاد من الملكية، خاصة أن الجماعة الإرهابية أرادت طمس الهوية المصرية تماما، وتحويل مصر من الحكم الجمهورية إلى حكم ولاية الفقيه.

    أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية مجلس النواب ثورة 23 يوليو

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