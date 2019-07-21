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    "الزراعة" تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء

    12:59 م الأحد 21 يوليه 2019
    "الزراعة" تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء

    وزارة الزراعة

    كتب - أحمد مسعد:

    قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة حددت مواعيد تسليم قطع الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء (رابعة- بئر العبد- سهل الطينة) للسادة الراسي عليهم المزاد، والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، حتى 8 أغسطس المقبل.

    وناشدت الهيئة -بحسب بيان اليوم الأحد- المواطنين سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية).

    وأكدت الهيئة أنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأرض محل المزايدة.

    محمد حلمي مشروع تنمية سيناء منطقة تعمير الإسماعيلية

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