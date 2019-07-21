  • عاجل:"الحلم والمصير".. تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    نائب: "حياة كريمة" أسهمت في حل مشاكل المواطنين

    12:56 م الأحد 21 يوليه 2019
    نائب: "حياة كريمة" أسهمت في حل مشاكل المواطنين

    النائب محمد المسعود

    كتب - أحمد علي:

    أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بالحرص على عقد مؤتمر المانحين لمبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع المقرر عقده 30-31 يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.

    وقال النائب، في بيان اليوم الأحد، إن مبادرة حياة كريمة أسهمت بشكل كبير في حل العديد من الأزمات المالية للمواطنين الأكثر احتياجا، ونجحت في تحسين الخدمات في العديد من القرى التي تعاني الفقر.

    وأشار النائب إلى أن مؤتمر الشباب فرصة قوية للحوار وتبادل الأسئلة بين الشباب المصرية وقيادات الدولة والوزراء والمسئولين، مطالبا بالحرص على التسجيل لحضور جلسات وورش عمل المؤتمر.

    محمد المسعود لجنة السياحة مجلس النواب مبادرة حياة كريمة

    الخبر التالى:

    "الزراعة" تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان