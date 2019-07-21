نائب: "حياة كريمة" أسهمت في حل مشاكل المواطنين

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بالحرص على عقد مؤتمر المانحين لمبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع المقرر عقده 30-31 يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.

وقال النائب، في بيان اليوم الأحد، إن مبادرة حياة كريمة أسهمت بشكل كبير في حل العديد من الأزمات المالية للمواطنين الأكثر احتياجا، ونجحت في تحسين الخدمات في العديد من القرى التي تعاني الفقر.

وأشار النائب إلى أن مؤتمر الشباب فرصة قوية للحوار وتبادل الأسئلة بين الشباب المصرية وقيادات الدولة والوزراء والمسئولين، مطالبا بالحرص على التسجيل لحضور جلسات وورش عمل المؤتمر.