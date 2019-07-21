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    برلمانية: مؤتمر الشباب فرصة للحوار المباشر مع الدولة

    12:52 م الأحد 21 يوليه 2019
    برلمانية: مؤتمر الشباب فرصة للحوار المباشر مع الدولة

    النائبة مايسة عطوة

    كتب - ميرا إبراهيم:

    أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعلان تفاصيل المؤتمر الوطني السابع للشباب، مطالبة الشباب بضرورة الحرص على المشاركة في فعالياته وحضور ورشاته.

    وقالت النائبة، في بيان اليوم، إنه سيتم عقد المؤتمر هذه المرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مدار يومين لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.

    ولفتت عطوة، إلى أن الملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء، والتحاور في القضايا التي تهمهم بحضور قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    مايسة عطوة لجنة القوى العاملة مجلس النواب

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