مصر للطيران تعلن موعد أول إلى جدة لأداء مناسك الحج

كتب- طه عبيد:

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة بمصر للطيران، إن أولى رحلات شركة مصر للطيران تقلع من مطار القاهرة الدولي إلى جدة غدا الاثنين، كما تبدأ أيضا غدا أولى رحلات الحج من مطار برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف عادل، حسب بيان: تسير الشركة غدا 10 رحلات جوية لنقل 2439 حاجا، منهم 5 رحلات جوية تقلع من مطار القاهرة الدولي إلى جدة تنقل 1189 حاجا، و3 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلي المدينة المنورة لنقل 720 حاجا، ورحلتين جويتين من مطار برج العرب إلى المدينة المنورة لنقل 531 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية والبحيرة وبورسعيد وبعثة الداخلية والتضامن ووزارة الصحة وترانزيت وحجاج دولة مالي.

وأشار عادل إلى أن رحلات اليوم الأحد تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٥٠ حاجا من حجاج ترانزيت بعض الدول، وحجاج باماكو بدولة مالي، وقرعة المنوفية والسويس وبعثات الداخلية والتضامن بالإضافة إلى رحلات العمل.​