"الحلم والمصير".. تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (تغطية خاصة)

القاهرة- مصراوي:

تصوير- محمود بكّار:

انطلقت اليوم الأحد، رسميًا المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، والتي تستمر حتى الخميس المقبل الموافق 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

ويأمل الكثير من طلاب الثانوية العامة في تحقيق حلمهم بالالتحاق بالكليات المناسبة لمجموعهم، لتحديد مصيرهم بعد عام دراسي شاق.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة، أو التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.

وفتحت معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثالثة عصرا، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين لتسجيل رغباتهم مجانًا، ويقدم مصراوي تغطية خاصة لتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.

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