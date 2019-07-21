وزير الداخلية يُهنئ رئيس مجلس النواب بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو

كتب- محمد الصاوي:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو.

وجاء نص البرقية كالتالي:

يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وأسمى الأماني بدوام التوفيق والسداد.

تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان، ويأتي احتفالنا بها في كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء في ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء.

حفظ الله مصر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عــام وأنتم بخــير.