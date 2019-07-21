البيئة: ورشة تدريبية لبناء قدرات العاملين بالوزارة بالمحافظات لتنفيذ منظومة المخلفات

​مصادر تكشف تطورات جديدة في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة ورشة عمل "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية" على مدار يومين لرفع قدرات العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالوزارة والفروع الإقليمية التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء التنظيمي وتغيير الاتجاهات والسلوك الاجتماعي.

وعقدت الورشة بحسب بيان، في إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تنفذه وزارة البيئة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين وخلق جيل جديد من الكوادر ذو كفاءة عالية في مجال إدارة المخلفات.

تضمنت الورشة جلسات حول مفاهيم ومبادىء إدارة المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الخطرة والآثار الصحية والبيئية للإدارة غير السليمة للمخلفات، بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة المخلفات الصلبة وشرحًا تفصيليًا لعمليات جمع المخلفات الأولية والثانوية وعرض نماذج للمحطات الوسيطة.

كما تطرقت الورشة لعمليات معالجة المخلفات وتدويرها، وإنتاج الطاقة من المخلفات، والمدافن الصحية، والجدوى الإقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، وحسابات التكلفة للخدمات المتعلقة بالمخلفات إلى جانب عرض آليات التقييم والرصد والمتابعة.