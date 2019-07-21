16 مترًا تحت الارض و6 روبوتات لنقل السيارات.. معلومات عن جراج روكسي

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يُعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور وزراء (الإنتاج الحربي - التنمية المحلية) ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحافظي القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.

وينشر مصراوي 16 معلومة عن الجراج الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، على النحو التالي:.

- يُعد أحد المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في محافظة القاهرة

- من الجراجات الذكية التي تعمل بالنظام الآلي (أتوماتيك)

- تم تنفيذ الجراج بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام( B.O.T )

- يهدف إلى حل المشكلة المرورية عن طريق منع الانتظار الخطأ بتوفير البديل

- يستهدف تفعيل منظومة النقل الجماعي لتواجد الجراج في منطقة قريبة من محطات المترو والأتوبيس

- يُميز موقع الجراج توسطه لعدد من المواقع التجارية والإدارية والأثرية والثقافية والترفيهية والمراكز الطبية مثل (حديقة الميريلاند - شارع إبراهيم اللقاني التجاري - المجلس الثقافي البريطاني - مستشفى القاهرة التخصصي - مدينة غرناطة الأثرية)

- يتكون من 4 طوابق تحت الأرض بعُمق 16 مترًا

- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 10000 م2، ومساحة بنائية 40000 م2، وسعة تخزينية 1700 سيارة

- تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تصل مساحتها إلى 5300 م2، والمساحة البنائية 21000م2، وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة

- من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020

- عملية التأمين تتم وفق أحدث النظم الإلكترونية المُتبعة في هذا الشأن؛ حيث تم تزويد الجراج بنظام كاميرات مراقبة حديثة على كافة الطوابق وبوابات الدخول والخروج والتي تسجل جميع التحركات في كافة الاتجاهات

- تتم أعمال الصيانة الدورية بسواعد كوادر مُدربة على أعلى مستوى

- تم تزويد الجراج بـ6 روبوتات؛ لنقل السيارات إلى الباكية داخل الجراج

- زمن تخزين السيارة والاستدعاء من 3 دقائق إلى 6 دقائق

- يضم 6 مخارج تشمل 3 للخروج و3 مخصصة للدخول

- يضم 6 مصاعد لنقل الحركة الرأسية بين الطوابق