تصل لـ35 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكك الحديدية حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019 نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إن متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) تبلغ 30 دقيقة، بينما تصل إلى 35 دقيقة على عدد من الخطوط الأخرى ومنها (القاهرة - السد العالي) و(القاهرة - أسيوط) و (أسيوط - أسوان).

ويبلغ متوسط تأخر القطارات على خط (بنها - بور سعيد) 30 دقيقة، وبالنسبة لخط (طنطا - المنصورة - دمياط) يبلغ

متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

وأعلنت الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.