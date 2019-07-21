عطل مفاجئ.. "النقل" تعلن أسباب تأخر مترو الخط الأول

كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت وزارة النقل إنه حدث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة، ما بين محطتي غمرة والشهداء، باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذي أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعته لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد: "وعليه تم تسيير جميع القطارات في هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات في المنطقة من محطة سراي القبة وحتى محطة الشهداء؛ حرصًا على سلامة الركاب والقطارات".

وأشارت وزارة النقل إلى أنه يجري فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة لطبيعتها فور إصلاح العطل.