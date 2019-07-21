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    عبدالعال يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

    10:27 ص الأحد 21 يوليه 2019
    عبدالعال يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

    الدكتور علي عبد العال

    كتبت ميرا إبراهيم:

    وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

    وأكد في نص البرقية أنه "في الثالث والعشرين من يوليو أكدت مصر انتماءها إلى أمتها العربية ووقفت مساندة لكل حركات التحرير الوطني عبر القارات وكان لها تأثيرها الفاعل في بناء حركة عدم الانحياز ، ومناهضة الأحلاف العسكرية".

    وجاءت البرقية كالتالي..

    فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

    رئيس الجمهورية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    فى الثالث والعشرين من يوليو من كل عام يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبدالناصر الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الارادة الشعبية.

    لقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوي وامتلاك الشعب لقراره وسيادته واسترداد كرامته واسقاط تحالف الاقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها.

    في الثالث والعشرين من يوليو أكدت مصر انتماءها إلى أمتها العربية ووقفت مساندة لكل حركات التحرير الوطني عبر القارات وكان لها تأثيرها الفاعل فى بناء حركة عدم الانحياز ، ومناهضة الأحلاف العسكرية.

    واسمحوا لى- يا سيادة الرئيس- باسمى واسم نواب المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بحلول ثورة 23 من يوليو التي تجذرت في نفوس المصريين.

    راجين المولى عز وجل أن يعينكم على ما حُملتم وما أقامكم فيه وان يحقق حلمكم في بناء دولة عصرية حديثة قوامها الإنسان المصري.​

    علي عبد العال السيسي ثورة 23 يوليو ذكرى 23 يوليو

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