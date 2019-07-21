​مصادر تكشف تطورات جديدة في المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم

كتب – محمد سامي

كشفت مصادر مطلعة، أن محددات المرحلة الرابعة لعدم استحقاق الدعم والتي أعلنت عنها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات، هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، تنطبق على 709784 مواطن يصرفون دعم السلع تموينيا شهريًا.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن المرحلة الرابعة انتهت إلى حصر 709784 مواطن موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليون 184 ألف 810 مواطن يصرفون دعم السلع تموينيا شهريًا.

وأضافت المصادر أن 22 ألف مواطن ممن تنطبق عليهم محدادت عدم استحقاق الدعم تظلموا عبر موقع "دعم مصر" (https://www.tamwin.com.eg/) على قرار الحذف حتى 18 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن التظلمات مستمرة حتى صدور قرار من وزارة التموين بوقفها.

وأشار المصدر أن تظلم الشخص بعد ظهور رسالة التحذير في بون صرف الخبز يسمح له باستمرار صرف مقرارته التموينية حتى انتهاء فحص تظلمه وصدور قرار إما بقبول التظلم واستمرار صرف السلع ، أو برفضه ووقف صرفها في الشهر التالي، مؤكدا أن "المواطن التي تظهر له رسالة التحذير بالحذف بسبب انطباق الشروط عليه ولم يتقدم بتظلم عبر الموقع يتم وقف صرف المقرارات التموينية الخاصة به فور انتهاء التظلمات وغلق الموقع".

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وأعلن وزير التموين، في بيان سابق صدر إبريل الماضي، أن عملية الاستهداف – في إشارة لعملية استبعاد غير مستحقي الدعم -عملية ديناميكية مستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين.

وأكد عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته، فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز له.

يشار إلى أن من ينطبق عليه أحد معايير الحذف يتم إيقاف أحقيته في صرف المقررات التموينية دون الخبز، وذلك حتى يتقدم بتظلمٍ عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر.