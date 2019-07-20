"عبدالعال" يودع رئيسة البرلمان الأوغندي في مطار القاهرة

كتب أحمد علي:

غادرت رئيسة البرلمان الأوغندي ريبيكا كاداجا، القاهرة مساء السبت، وودعها بالمطار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والذي أعرب عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها معها.

من جانبها، جددت رئيسة البرلمان الأوغندي شكرها على حسن الاستضافة، وقالت إن ذلك "ليس بغريب على الشقيقة الكبرى مصر".

وأكدت قبل مغادرتها، العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأوغندي.