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    مرصد الكهرباء: 17 ألف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

    11:27 م السبت 20 يوليه 2019
    مرصد الكهرباء: 17 ألف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

    زيادة احتياطية في انتاج الكهرباء

    القاهرة - أ ش أ:

    ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت 17 ألفا و300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

    وتوقع المرصد - في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألفا و600 ميجاوات مقابل 28 ألفا و700 ميجاوات أمس، موضحا أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و445 ميجاوات.

    ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و30 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

    يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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