بالصور- وزير النقل يتلقى العزاء في وفاة خاله بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

تلقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، العزاء في وفاة خاله بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس عائلة الوزير.

ووقف وزير النقل في مقدمة متلقي العزاء بعد وصوله عصر اليوم السبت، لتشييع جثمان فقيد العائلة، الذي وافته النية بعد صراع مع المرض، بحضور قيادات من وزارة النقل ووزارة الدفاع وممثلين عن رئيس مجلس الوزراء والمحافظين.

وحضر العزاء محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجناية، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد التوحيد بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة، ثم تشييع الجنازة إلى مقابر القرية.