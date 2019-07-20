"البحوث الإسلامية": انتشار واسع لواعظات الإسكندرية للمشاركة في التوعية النسائية

كتب - محمود مصطفى:

نظمت منطقة وعظ الإسكندرية عددا من اللقاءات التوعية النسائية الأسبوع الماضي، من خلال انتشار واعظات الأزهر في دروس السيدات في المساجد والمستشفيات والوحدات الصحية ودور رعاية الأيتام ودور الثقافة.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية - في بيان اليوم السبت- أن اللقاءات عقدت ضمن فعاليات الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع، ومنها حملة "القراءة تبني الإنسان وترتقي بها الأوطان"، وتناولت التوعية بأهمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في الارتقاء بالوطن، وأهمية حث الأمهات أبنائهن على القراءة واستغلال الأجازة الصيفية.

وأشار إلى تواجد عدد من الواعظات في لجان الفتوى المركزية بالمحافظة لتعليم السيدات مناسك الحج، واستقبال أسئلتهن والإجابة عليها بكل يسر وسماحة قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج.

يأتي هذا الانتشار في إطار اهتمام مجمع البحوث الإسلامية بمشاركة واعظات الأزهر الشريف في مختلف الأنشطة التوعوية، تلبية لاحتياجات المجتمع المعرفية، خاصة ما يتعلق بالسيدات ورفعا للحرج عنهن في المسائل الخاصة بهن.​