مدير المتحف المصري: تحقيق للتأكد من إهانة زائر أجنبي للملك سقنن رع

كتب محمد عاطف:

قالت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن وزارة الآثار بدأت تحقيقا سريعاً فيما نسب لأحد الزائرين (غير مصري) من إهانة مومياء الملك سقنن رع، بالمتحف المصري.

وأوضحت "عبدالرازق" في تصريحات لمصراوي، السبت، أن وزير الآثار طالب بتفريغ الكاميرات، خلال الـ 3 أيام الماضية، وما زال العمل جارياً لاكتشاف الشخص الذي قام بذلك العمل، أو الوصول لحقيقة الفيديو المتداول.

يشار إلى أن التصوير ممنوع داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصري، فيما يتم مراقبة القاعة بكاميرات دقيقة، ولها طاقم أمن خاص، في حين ظهر المقطع المصور بشكل غير مُتقن ووصلت مدته 12 ثانية فقط.