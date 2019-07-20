رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالنجاح المبهر في تنظيم أمم أفريقيا

كتب - أحمد علي:

أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم السبت، بيانًا يهنئ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنجاح المبهر للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها في التنظيم الواثق والراقي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء في البيان: "أنه رغم ضيق الوقت فقد ألزمت مصر نفسها وتعهدت بتنظيم البطولة، وقد صدقت الدولة المصرية ما تعهدت به، ونجحت في وضع البطولة على المستوى العالمي الذي يليق بها".

وأضاف البيان :"كان حفل الافتتاح مبهرًا، يعكس أفريقيا بجميع تنوعاتها السكانية والجغرافية، ولم يقل حفل الختام إبهارًا عن حفل الافتتاح، كما أن سهولة دخول وخروج الجماهير من الملاعب وحفظ الأمن والأمان في المدرجات وفي أوساط اللاعبين كان أمرًا ملحوظًا وواضح للجميع لا شك أنه كانت وراءه جهوداً عظيمة هي محل تقدير واحترام".

تابع البيان :"أن النظام المتبع في إصدار تذاكر البطولة وحسن استقبال الجماهير الأفريقية من جميع البلدان وتوفير جميع التسهيلات لهم عكس الوجه الحقيقي لمصر وحضارتها".

وأكد البيان أن نجاح البطولة وتنظيمها كان محل تعليق العديد من الأطراف المحلية والدولية "ولم يكن ليتم على هذا الوجه الراقي لولا رعايتكم ومتابعتكم الحثيثة لها"، ونحن وإن كنا نتمتع بالروح الرياضية إلا أن مصر ربحت بلا أدنى شك احترام أصدقائها في أفريقيا والعالم بهذا التنظيم اللائق".