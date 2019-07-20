إحباط تهريب أدوية بشرية ومستلزمات تجميل بمطار أسيوط

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار أسيوط الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية الخاصة بالتجميل، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه للعبور بها من الجمارك وبيعها لمراكز التجميل لاستخدامها في الجراحة وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

اشتبه حازم عبدالرشيد، رئيس قسم الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة شركة العربية رقم 9167 القادمة من الشارقة، في الراكب "ح. ع" مصري الجنسية، حيث بدا عليه علامات القلق والارتياب.

وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي بمعرفة مصطفى خالد، مأمور الفحص، تحت إشراف حازم الدروى، مدير إدارة الفحص، تلاحظ وجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على عادل عبدالصادق مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد المراغى ومحمد الليثى وحسن السكرى وريهام صابر وأمل محمود وشرين محمد لتفتيش حقائبة، حيث تبين وجود 2850 أمبول أدوية خاصة لجراحات التجميل وكمية من الخيوط الخاصة بعمليات وجراحات تجميل مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و447 ألف و800 جنيه.

قرر يوسف محمد علي، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 9 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.